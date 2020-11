Les supermarchés s’organisent pour ne vendre que des biens essentiels (vidéo)

Le reconfinement a débuté ce lundi en Belgique. Tous les magasins jugés comme « non-essentiels » sont priés de fermer leurs portes et cela dans un but de freiner la propagation du virus.

Réorganiser les magasins

Outre ces trois catégories d’objets, on retrouve également les meubles, les meubles de jardin, les barbecues et les chauffages mobiles. Ou bien encore les articles de décoration – à l’exclusion des bougies –, de multimédia et d’électro, les chaussures, les accessoires télécom, les bijoux, les articles de cuir et de sport.