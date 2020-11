BNP Paribas: légère baisse du bénéfice net au troisième trimestre

"Dans un contexte économique présentant des dynamiques différenciées selon les zones géographiques et les secteurs, BNP Paribas fait preuve de résilience grâce à sa solidité financière, à sa diversification et à la puissance d'exécution de ses plateformes", commente Jean-Laurent Bonnafé, administrateur directeur général, cité dans un communiqué.

Le produit net bancaire, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur bancaire, s'élève à 10,88 milliards d'euros, en progression de 2,1% à périmètre et change constants.

La banque, maison-mère de BNP Paribas Fortis, a cependant augmenté ses provisions de près de 50%, à plus de 1,2 milliard d'euros, à fin septembre - un coût du risque toutefois en baisse de 202 millions d'euros par rapport au deuxième trimestre 2020.

La banque de financement et d'investissement a vu son chiffre d'affaires grimper de 17,4% sur un an, avec une "hausse des revenus dans tous les métiers et toutes les régions".

À l'inverse, la division "International financial services" - qui comprend pêle-mêle crédit à la consommation, assurance, gestion privée et activités de banques de détail hors zone euro - a vu son activité diminuer de 7,2%. Cette branche d'activité, du fait de son exposition à l'internationale, a particulièrement souffert de la hausse de l'euro.

Enfin, l'activité "Domestic markets", qui inclut la banque de détail en France et en zone euro (Italie, Belgique, Luxembourg), a peu évolué sur un an, avec une baisse du chiffre d'affaires de 0,4%.

Les activités "banque de détail en Belgique" affichent un produit net bancaire de 851 millions d'euros (-0,3%) et des résultats en hausse, malgré un coût du risque lui aussi en augmentation.

Malgré un troisième trimestre solide, le bénéfice de BNP Paribas a cependant décru sur neuf mois de 13,4%, à 5,48 milliards d'euros, en ligne avec les prévisions du groupe qui table sur une diminution de 15% à 20% pour 2020.