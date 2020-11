Mithra renouvelle son conseil d'administration, que quitte son président Marc Coucke

Cinq ans après son entrée en Bourse, Mithra compte près de 350 collaborateurs et se trouve aux portes de la commercialisation potentielle de son premier produit innovant: la pilule contraceptive Estelle. "Afin d'appuyer et d'accélérer l'essor de cette évolution, le renouvellement des administrateurs est apparu à l'ensemble du conseil comme une étape indispensable", souligne la société dans un communiqué.

Le renouvellement du conseil d'administration permettra l'arrivée de nouveaux profils, et pas des moindres. Il est question aussi d'un plus grand nombre d'administrateurs indépendants.

Concrètement, les nominations d'Ajit Shetty (acien président de Janssen Pharmaceutica), de Patricia van Dijck (directrice chez GSK), d'Eric Van Den Eynde (CEO sortant d'ING Belgique), de Stijn Van Rompay (CEO de la société pharma Hyloris), de Koen Hoffman (CEO de Value Square et ex CEO de KBC Securities), de Gaëtan Servais (CEO du fonds d'investissement Noshaq), de Jean-Michel Foidart (secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Médecine), de Christian Moretti (ex-PDG de PCAS Biosolution) et de François Fornieri, CEO de Mithra, seront proposées à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire. Ajit Shetty sera le candidat proposé à la présidence du conseil renouvelé.

Jean Stéphenne, ancien CEO de GSK Biologicals, devait également intégrer le CA à partir de la mi-2021.