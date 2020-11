Le Standard perd son capitaine, Charleroi à nouveau leader, Anderlecht dans le coup: ce qu’il faut retenir de la 11e journée en D1A (vidéos)

Belle opération pour le Sporting d’Anderlecht dimanche. Les Mauves ont pris les trois points face à l’Antwerp, qui était leader du championnat au moment de ce choc de la 11e journée. De quoi lancer idéalement leur programme de novembre qui s’avère corsé avec des duels face à La Gantoise, le Beerschot et le Standard. Une source de satisfaction pour Vincent Kompany : sa nouvelle recrue Paul Mukairu est montée au jeu pour inscrire l’unique but de la rencontre. Le club bruxellois a été particulièrement réaliste puisqu’il a laissé le ballon à l’adversaire, ne comptabilisant que 29,5 % de possession, soit son pourcentage le plus faible depuis qu’Opta recueille ce genre de données, en 2014/15. Anderlecht est 6e (20 points), à deux unités du leader.

Le Sporting de Charleroi renoue avec la victoire et le sommet

Une victoire qui fait du bien au moral des Zèbres. Le Sporting de Charleroi s’est imposé 3-0 face au Cercle de Bruges, de quoi mettre fin à une série de trois matches sans victoire en championnat. Et, petit bonus : les Carolos reprennent, seuls, la tête du championnat avec 22 points et un match en retard. En effet, Charleroi n’avait plus joué depuis le 18 octobre suite au report de son duel contre Waasland-Beveren en raison de nombreux cas de coronavirus chez les Waeslandiens.

Le Club de Bruges continue de patiner

Brillante sur la scène européenne, la machine brugeoise a un peu plus de mal en championnat. Samedi face à Malines, les hommes de Philippe Clement pensaient bien s’être rapidement mis en route vers un succès avec des buts de Vormer et Lang à la 13e et 28e minute, mais c’était sans compter sur un retour malinois. D’abord De Camargo juste avant la mi-temps (42e) et ensuite Schoofs (81e) ont douché les Brugeois qui ont finalement dû se contenter d’un partage 2-2. C’est désormais un troisième match sans victoire pour les Blauw en Zwart, qui se placent 4e avec 20 points.

Encore un report en raison du Covid-19

Pour cette 11e journée de D1A, une seule rencontre a été reportée contrairement au week-end dernier où elles étaient au nombre de trois. C’est en raison de 21 cas de coronavirus au sein de l’effectif de l’Excel Mouscron que le match face à Saint-Trond a dû être remis à plus tard. L’ensemble du groupe mouscronnois, joueurs et staff technique, s’est placé en quarantaine. C’est déjà un 2e match reporté pour les Hurlus après le duel face au Cercle de Bruges lors de la journée précédente.