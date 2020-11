Nombre de clients record pour HelloFresh

Le nombre de commandes a, lui, plus que doublé en un an, à 19,49 millions. Le chiffre d'affaires de HelloFresh a bondi de 120,2% par rapport au troisième trimestre de 2019, à 970,2 millions d'euros. Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) décolle à 114,7 millions d'euros, contre 15,5 millions au troisième trimestre 2019.

"La tendance de cuisiner davantage à la maison s'est accélérée pendant la pandémie et nous considérons que les principaux facteurs de cette évolution sont devenus permanents. Les consommateurs continueront à faire appel aux commerces en ligne pour faire leurs courses alimentaires facilement et en toute sécurité et, de surcroît, ils continueront à travailler à domicile et donc, à prendre davantage de repas à la maison", souligne Dominik Richter, co-fondateur et CEO de HelloFresh, cité dans un communiqué.

En raison de la pandémie actuelle de la Covid-19, HelloFresh a déjà revu trois fois à la hausse ses prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année. HelloFresh table désormais sur une croissance de 95 à 105% de son chiffre d'affaires.