Coronavirus: «La première campagne de vaccination sera réservée aux soignants en priorité»

La vaccination contre le Covid-19 ne se fera ni chez les généralistes ni en pharmacie, pour des questions de conservation à des températures allant jusqu’à -80ºC, de traçabilité et de bonne utilisation du vaccin pour les groupes à risque, explique mardi Jean-Michel Dogné, expert auprès de l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS), aux revues médicales Medi-Sphere et Le Spécialiste.

Le premier vaccin livré sera en théorie celui d’AstraZeneca, explique le docteur en sciences pharmaceutiques, ajoutant qu’1,2 millions de doses sont prévues en Belgique. Ces vaccins ne seront pas fournis en « dose unique ». « On parle au minimum de conditionnement pour 10 personnes », précise l’expert.