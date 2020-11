Australie: la plus grande mine de diamants roses ferme ses portes

La mine Argyle, située dans la région occidentale de Kimberley, produit plus de 90% des diamants roses, connus dans le monde entier et particulièrement recherchés en raison de leur rareté.

Découverte en 1979, la mine avait commencé à être exploitée par le groupe anglo-australien quatre ans plus tard. Depuis, elle a produit plus de 865 millions de carats de diamants bruts, et notamment une petite proportion de diamants roses qui, étant donné leur rareté, sont très précieux, selon Rio Tinto.