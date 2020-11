Allemagne: feu vert à la construction du plus long tunnel immergé au monde

Les opposants au projet signé en 2008 entre le royaume scandinave et l'Allemagne formaient une alliance hétéroclite entre écologistes, craignant une destruction de la faune et de la flore, et compagnies de ferries qui, eux, voyaient d'un mauvais oeil cette potentielle concurrence du transport routier.

Désormais, seule la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg (CJUE), qui doit statuer sur la question en novembre, pourrait encore freiner le projet.

Après des années de discussions, et l'abandon de l'idée initiale de la construction d'un pont aérien, l'Allemagne et le Danemark avaient signé le 3 septembre 2008 un traité d'État permettant une meilleure liaison entre ces deux pays via un tunnel immergé. La ratification du traité avait eu lieu un an plus tard.

Le consortium qui le réalise, et dont fait partie Vinci, aurait souhaité commencer les travaux dès la mi-2020 mais la crise sanitaire du Covid-19 a retardé le début des travaux côté danois.

Le tunnel, qui devrait être opérationnel mi-2029, va permettre de relier l'Allemagne au Danemark en 10 minutes en voiture et en 7 minutes par train, au lieu d'une heure de ferry pour traverser le détroit du Fehmarn Belt, ou d'un détour de 160 kilomètres par la région danoise du Jutland.

Estimé à un coût global de près de 8 milliards d'euros, il sera financé par les Danois et de l'argent européen. Cependant, ses utilisateurs devront ensuite payer un péage.