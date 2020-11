22e WEMO: la crise sanitaire bouleverse profondément le secteur de l'énergie

La baisse significative de l'activité économique due aux mesures de lutte contre la pandémie a conduit à la plus importante réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, les objectifs à long terme liés au changement climatique restent très ambitieux, estime Capgemini dans son rapport annuel. Les émissions devraient diminuer de 7% à 8% en 2020, selon les estimations, du fait des restrictions de déplacements et d'un net ralentissement industriel.

Selon les données du rapport, en 2019, la Belgique a encore vu ses émissions de CO2 augmenter de 1,3 pc par rapport à l'année précédente, contrairement à la plupart des pays de l'Union européenne.

La production énergétique à partir de sources renouvelables et les technologies de stockage par batteries évoluent rapidement, selon le rapport. Les énergies renouvelables représentent plus de la moitié des investissements mondiaux dans la production d'électricité. Grâce à l'expansion du marché des énergies renouvelables et aux progrès technologiques, les coûts ont diminué encore de plus de 10% (énergie éolienne et solaire) en 2019 et ne cessent de baisser mois après mois.