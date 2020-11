Thomas Meunier égratigne la Belgique sur sa gestion de la crise sanitaire: «La situation y est catastrophique…»

Thomas Meunier se sent bien intégré dans l’équipe allemande. « Ce qui me manque le plus, ce sont les supporters, c’est aussi pour eux et leur ambiance formidable que j’ai signé ici. Tout est nouveau pour moi, mais je me sens bien intégré et l’équipe est fantastique », a confié le Diable rouge lors du point presse qui s’est tenu à Dortmund où les Allemands se sont entraînés encore mardi avant de rejoindre la Venise du Nord.

« La semaine s’est très bien déroulée, tout le monde a fait son job. On a encore du boulot, mais on est déjà pas mal. Bruges a été très constant et a bien progressé sur les 5 à 6 dernières années. Des gars comme Vormer et Vanaken sont de supers joueurs. Simon Mignolet est revenu d’Angleterre. J’ai encore beaucoup de contacts avec Bruges. J’y ai passé cinq belles années », a ajouté encore Thomas Meunier soucieux par ailleurs pour sa famille en Belgique. « La situation du Covid est très sérieuse en Belgique, plus qu’en Allemagne et pour être honnête, je suis content d’être ici en Allemagne. Le club prend vraiment bien soin de nous et je me sens en sécurité. La situation est pire là-bas qu'ici. Je suis en contact avec ma famille en Belgique, la situation y est catastrophique. Je pense que la Belgique aurait dû réagir fortement. »