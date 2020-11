Coronavirus - Une nouvelle prime à Bruxelles pour les travailleurs du secteur de la culture

Le secteur culturel avait déjà pu demander une prime l'été dernier, qui a bénéficié à 1.572 travailleurs pour un montant total de plus d'1,5 million d'euros. Plus de 240 organisations ont également reçu une aide, pour un total de 492.000 euros.

Les primes ont été reconduites et augmentées, alors que la deuxième vague du Covid-19 déferle sur la Belgique, imposant un reconfinement. Tout travailleur du secteur de la culture peut solliciter une aide de 2.000 euros maximum, s'il a bénéficié entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 de revenus nets s'élevant à 3.000 euros. Si ses revenus entre juin et septembre atteignent 4.000 euros nets, il pourra demander une aide de 1.500 euros maximum et cette prime sera de 1.000 euros maximum s'il a bénéficié de revenus de 5.000 euros nets sur la même période.

Les travailleurs qui n'ont pas bénéficié d'aide financière entre le 13 mars et le 31 mai peuvent solliciter une prime pour les deux périodes, précise Actiris. Les demandes doivent être introduites sur le site web de l'organisme bruxellois de l'emploi.

Les primes seront versées en décembre.