Coronavirus: de nouvelles professions peuvent être testées sans symptômes

Les ministres ont toutefois décidé d’adapter cette stratégie pour certains groupes et secteurs d’activités. Ceux-ci peuvent donc à nouveau entrer en ligne de compte pour un dépistage Covid.

Les professions concernées

Il s’agit des professionnels de la santé et du bien-être (médecine préventive, curative, aide et soins à domicile, etc.) et leurs services de soutien administratifs, de nettoyage, de logistique et tout autre service de soutien, des agents des services publics fédéraux de la justice, défense, police, services de secours (pompiers, protection civile), ainsi que ceux de la salubrité publique.