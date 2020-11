Coronavirus - CIB et Federia au Conseil d'Etat contre l'interdiction des visites immobilières (2)

Les fédérations flamande et wallonne immobilières CUB Vlaanderen et Feberia vont aller au Conseil d'Etat contre l'interdiction des visites de biens par des agents immobiliers, a confirmé un porte-parole de CIB. Un certain nombre de grands acteurs de l'immobilier soutiendraient également cette plainte.

Par Belga