Coronavirus: un accueil sportif pour les enfants du personnel hospitalier

Le personnel hospitalier est une nouvelle fois mis à très rude contribution. Afin de pouvoir le soulager, la Ministre des Sports, Valérie Glatigny et l’Administration générale du Sport ont souhaité s’associer à l’élan de solidarité envers le personnel hospitalier en organisant (du 9 au 13 novembre) pour leurs enfants des journées sportives gratuites dans les centres suivants : Auderghem, Woluwé, Mons, Loverval, Jambes, Liège, Spa, Péronnes et Arlon.

Depuis plusieurs jours, la Belgique est confrontée à une importante seconde vague de l’épidémie de Covid-19. Le vendredi 30 octobre, le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées ont décidé en Comité de concertation de procéder à un durcissement du confinement. Parmi les mesures prises, les autorités ont décidé de prolonger le congé d’Automne jusqu’au vendredi 13 novembre inclus.

La formule est assez libre puisqu’elle offre aux parents la possibilité d’inscrire leurs enfants au(x) journée(s) de leur choix (en ce compris le mercredi 11/11). Nous sommes heureux de constater que les retours du personnel hospitalier est plus que positif. L’offre du Centre Adeps de La Mosane à Jambes, avec 25 places proposées aux enfants pour les jeudi 5 et vendredi 6/11 est par exemple complète.

En s’appuyant sur l’expérience des stages d’été et puisque les stages sont autorisés pour les moins de 13 ans, l’Adeps a souhaité proposer une semaine de stage complémentaire là où la demande était particulièrement forte et a rajouté 4 jours supplémentaires à son offre de stages. Les Centres sportifs organisant des stages sont ceux d’Auderghem, de Woluwé, de Louvain-La-Neuve, de Spa et de Jambes.