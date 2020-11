Coronavirus: la Fédération italienne enquête sur la Lazio pour une éventuelle violation du protocole

Mercredi passé, la Lazio s’est présentée à Bruges pour affronter le Club en Ligue des champions avec un effectif décimé. Selon les médias italiens, le buteur Ciro Immobile, le meneur de jeu Luis Alberto, le latéral Manuel Lazzari et le médian Djavan Anderson n’avaient pas fait le déplacement en raison des résultats « douteux » enregistrés avant le départ.

Samedi, le club avait annoncé la mise en quarantaine de son équipe après des tests positifs au Covid-19, sans préciser l’identité des joueurs concernés.

La FIGC a expliqué que deux inspections ont eu lieu au centre d’entraînement de la Lazio dès l’annonce des premiers tests positifs et que les représentants du parquet ont interrogé le président Claudio Lotito et le médecin du club Ivo Pulcini. Ils ont également obtenu les rapports des tests effectués avant les matchs contre Bruges et contre le Torino, dimanche en championnat. Le parquet fédéral a demandé aussi les rapports des tests effectués avant le match à Saint-Pétersbourg, mercredi, pour la troisième journée de la Ligue des champions.

Selon les médias italiens, Immobile (qui était monté au jeu contre le Torino), Lucas Leiva et le gardien Thomas Strakosha sont indisponibles pour le déplacement en Russie en raison du protocole sanitaire de l’UEFA.