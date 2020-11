Zinho Vanheusden après son horrible blessure: «Je reviendrai plus fort que jamais» (vidéo)

Deux jours après avoir été victime d’une nouvelle grave blessure au genou, Zinho Vanheusden a réagi mardi sur les réseaux sociaux. Le défenseur du Standard promet de revenir « plus fort que jamais ».

« Je reviendrai plus fort. Plus fort que jamais… à nouveau ! », a écrit Vanheusden sur Instagram, dans un message accompagné d’une vidéo. « Un nouveau contretemps. Une nouvelle blessure au genou. Merci pour tous les messages et l’amour. Cela signifie beaucoup. Je continuerai toujours à rêver d’un titre avec le Standard et de jouer pour notre équipe nationale. »