Patrick Montel et France Télévisions, c’est terminé

« Tout le monde a intérêt à ce que l’athlète se dope », avait poursuivi le commentateur. « Ceux qui ont le plus de moyens, de filouterie, vont réussir à passer entre les gouttes. Et les autres vont se faire choper ». « Est-ce qu’on veut que les gens fassent du sport en bonne santé, sans dopage, et à ce moment-là on ne fait pas de compétition ? », avait lancé le commentateur, rejoignant dans ses analyses certains spécialistes du sport.

« Les athlètes le tolèrent car ils n’ont pas le choix », avait ajouté sur Twitter l’ex-athlète Maryse Éwanjé-Épée, commentatrice pour le média concurrent RMC, tout en saluant la « passion indéniable » de Patrick Montel. Le perchiste Renaud Lavillenie lui avait répondu qu’elle avait « bien raison ».

Des excuses

Patrick Montel s’était excusé sur le réseau social « auprès de Kevin Mayer et tous ceux qui s’entraînent dur et proprement ». « Ils méritent amplement notre reconnaissance et notre respect. Je me suis sans doute mal exprimé. Je suis persuadé qu’une immense majorité d’athlètes n’a pas recours au dopage », avait-il souligné. « En aucun cas je ne cautionnerai le dopage. En aucune manière je ne conteste l’éventail des justes sanctions », avait-il déjà précisé dimanche soir. « J’estime seulement qu’elles suffisent amplement et qu’il n’est pas nécessaire de s’acharner sur ceux qui ont triché ». Des excuses insuffisantes pour sa direction, semble-t-il. On ne l’a plus revu en haut de l’affiche depuis cet épisode.