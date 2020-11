David Goffin éliminé par Norbert Gombos à Paris-Bercy: sa saison est probablement finie

En manque de confiance après quatre défaites de rang, le N.1 belge a loupé une balle de double break dans le second set. Un break concédé plus tard par Goffin, le Slovaque de 30 ans revenait dans la partie et forçait le tie-break.

Alors qu’il menait dans le jeu décisif, David Goffin a manqué trois balles de set avant de voir son adversaire convertir sa première balle de match. Le Liégeois, avec 46 fautes directes au total, a déjoué.