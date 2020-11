Ligue des champions: choc spectaculaire entre le Real Madrid et l’Inter Milan (direct 2-1)

Le Real peut compter sur Eden Hazard qui a montré ce week-end en Liga qu’il était bel et bien de retour avec un sublime but. L’Inter doit par contre faire sans son buteur Romelu Lukaku, blessé.

L’affiche de cette 3e journée de Ligue des champions est le duel entre le Real Madrid et l’Inter Milan. Une rencontre entre deux clubs étonnamment mal engagés dans ce groupe B en C1. Les Madrilènes ne comptent qu’un point en deux matches alors que les Milanais en ont à peine un de plus.

Face à Salzbourg, dernier du groupe A, « la Machine » Robert Lewandowski a l’occasion d’ouvrir son compteur de buts en C1 cette saison, lui qui compte déjà 10 réalisations au bout de 6 journées de Bundesliga.

Groupe C

FC Porto – Olympique de Marseille

Retrouvailles chargées d’émotions pour André Villas-Boas qui retrouve le FC Porto, le club de son cœur et de ses plus beaux exploits. Avec les Dragons, il a gagné la C1 en 2004, en tant qu’adjoint de José Mourinho, puis la Ligue Europa en 2011 comme entraîneur principal.

Cette fois, le tableau est bien plus sombre pour le Portugais. L’OM, zéro point dans le groupe C après ses défaites inaugurales contre l’Olympiakos (1-0) et Manchester City (3-0), doit prendre au moins un point à Porto pour conserver des chances de passer en huitièmes. Il s’agit aussi d’éviter d’égaler un triste record, celui de douze défaites consécutives en C1, actuellement détenu par Anderlecht (entre 2003 et 2005).

Manchester City – Olympiakos

De Bruyne et les Mancuniens ne veulent pas se faire piéger par ce club grec.

Groupe D

Atalanta Bergame – Liverpool

Liverpool défie l’Atalanta Bergame en Italie, dans ce qui s’annonçait comme un duel pour la première place du groupe D et un festival de beau football.

Midtjylland – Ajax Amsterdam

Malheur au vaincu…