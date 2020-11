Ligue des champions: le Real Madrid domine l’Inter Milan, Liverpool et le Bayern Munich gagnent aussi (vidéos)

Avec un point sur six au compteur et déjà dos au mur, le Real a bien débuté la partie avec deux buts en première période. Karim Benzema a profité d’une mauvaise passe en retrait de Hakimi pour dribbler Samir Handanovic et marquer dans un but vide (1-0, 25e). Dans la foulée, Sergio Ramos a fait le break d’une tête croisée sur corner (2-0, 33e). Mais l’Inter, aussi à la recherche de points, a réduit l’écart via Lautaro Martinez à la suite d’un magnifique assist de Barella (2-1, 35e).

Le choc de mardi soir entre le Real Madrid et l’Inter Milan lors de la 3e journée du groupe B de la Ligue des champions a tourné en faveur des Espagnols, victorieux 3-2. Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu’Eden Hazard a été remplacé peu après l’heure de jeu. Côté milanais, Romelu Lukaku était absent et Radja Nainggolan est monté au jeu en fin de match.

Après la sortie d’Eden Hazard, peu en vue, le Real a vu l’Inter revenir au score sur un tir croisé d’Ivan Perisic (2-2, 68e). Les Merengues, grâce à ses entrants Rodrygo et Vinicius, ont fait la différence. Le premier, d’un tir puissant sur un service du second, n’a laissé aucune chance à Handanovic (3-2, 80e).

Les buts (vidéos)

3-2 (Rodrygo)

Groupe A

RB Salzbourg – Bayern Munich 2-6

Au Bayern Munich, champion d’Europe en titre, la dynamique victorieuse continue : le club munichois a pour sa part enchaîné un 14e succès d’affilée en C1, record absolu, en écrasant Salzbourg 6-2.

Les Autrichiens étaient pourtant parvenus à revenir à 2-2 mais les Bavarois ont marqué quatre fois dans les dernières minutes par Jérôme Boateng (79e), Leroy Sané (83e), Lewandowski (88e) et Lucas Hernandez (90e+2).

Les Bavarois (9 pts) prennent le large en tête du groupe A d’autant que l’Atlético Madrid (2e, 4 pts) n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 à Moscou sur la pelouse du Lokomotiv.

Les buts (vidéos)

1-0 (Berisha)

1-1 (Lewandowski sur pen)

1-2 (Kristensen CSC)

2-2 (Okugawa)

2-3 (Boateng)

2-4 (Sané)

2-5 (Lewandowski)

2-6 (Hernandez)

Groupe C

FC Porto – Olympique de Marseille 3-0

Stopper la dégringolade : après onze défaites de rang en Ligue des champions, Marseille défiait Porto pour enfin prendre des points en C1, et ainsi d’éviter d’égaler un triste record, celui de douze défaites consécutives en C1, actuellement détenu par le Sporting d’Anderlecht (entre 2003 et 2005). Une mission que les Marseillais avaient à cœur de réussir, Florian Thauvin, l’ailier phocéen, avançant avant la rencontre qu’ils « devaient faire mieux. C’est la Ligue des champions ».

Mais un déplacement à Porto n’est jamais une sinécure, d’autant que ces retrouvailles étaient chargées d’émotions pour André Villas-Boas, le technicien de l’OM retrouvant le club de son cœur et de ses plus beaux exploits. Avec les Dragons, il avait gagné la C1 en 2004, en tant qu’adjoint de José Mourinho, puis l’Europa Ligue en 2011 comme entraîneur principal.

Des exploits bien lointains qui ne l’ont pas aidé à vaincre le signe indien. Les Portugais aspiraient à accrocher un 2e succès en trois matches et prenaient rapidement les commandes via Marega (4e). Sergio Oliveira, sur penalty, doublait la mise à la demi-heure avant que Diaz ne termine le boulot. Trois buts suffisants pour écarter Marseille, désormais co-détenteur du funeste record du plus grand nombre de défaites de rang en C1 (12) des Mauves…

Les buts (vidéos)

1-0 (Marega)

2-0 (Oliveira sur pen)

3-0 (Diaz)

Manchester City – Olympiakos 3-0

Manchester City et Kevin De Bruyne ont confirmé leur bonne forme européenne. Les Skyblues ont aligné une troisième victoire en prenant facilement la mesure des Grecs de l’Olympiacos (3-0). Le Diable rouge s’est une nouvelle fois illustré en distillant les assists sur les goals de Torres (1-0, 12e) et Gabriel Jesus (2-0, 81e). Après la sortie du Belge, City a ajouté un troisième but via Joao Cancelo (3-0, 90e).

Au classement, l’équipe de Pep Guardiola est en tête avec 9 points. Le FC Porto, tombeur de l’Olympique de Marseille, suit avec 6 points. Suivent l’Olympiacos (3) et l’OM (0).

Les buts (vidéo)

1-0 (Torres)

2-0 (Jesus)

3-0 (Cancelo)

Groupe D

Atalanta Bergame – Liverpool 0-5

Tout va pour le mieux pour Liverpool, lancé vers les huitièmes de finale avec une troisième victoire en autant de matches (9 pts), cette fois sur le terrain de l’Atalanta Bergame (5-0).

Le champion d’Europe en 2019 affiche en outre un beau mélange de sang neuf et d’expérience avec un triplé somptueux du jeune Portugais Diogo Jota (16e, 33e, 54e), et deux accélérations conclues par les valeurs sûres Mohamed Salah (47e) et Sadio Mané (49e).

Les buts (vidéos)

0-1 (Jota)

0-2 (Jota)

0-3 (Salah)

0-4 (Mané)

0-5 (Jota)

Midtjylland – Ajax Amsterdam 1-2

Les Reds de Jürgen Klopp dominent largement le groupe D devant l’Ajax Amsterdam (4 pts), qui a dompté Midtjylland 2-1 en dépit de nombreuses absences liées à des cas de Covid-19. L’équipe néerlandaise reste au coude à coude avec l’Atalanta (4 pts) pour le deuxième billet qualificatif pour les huitièmes.

Les buts (vidéos)

0-1 (Antony)

0-2 (Tadic)

1-2 (Dreyer)