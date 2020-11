Encore au moins 12 cas de Covid-19 dans le noyau de l’Excel Mouscron: le match contre OHL menacé

Le reste du groupe était encore dans l’attente des résultats mardi, en fin de journée. Ils seront a priori connus ce mercredi. Après avoir été contraint de remettre ses duels face au Cercle Bruges et Saint-Trond, l’Excel ne se trouve pas encore en bonne voie pour retrouver le terrain samedi soir, à OHL. Le pessimisme règne légitimement au sein du groupe. Parmi les joueurs qui sont positifs, on recense sept titulaires à part entière.

Déjà très mal embarqué en championnat avec sa dernière place et ses trois maigres unités acquises en l’espace de neuf journées, Mouscron voit également sa préparation être totalement désorganisée. Jorge Simao n’a pas encore eu l’occasion de diriger au moins une fois l’ensemble de son groupe. Il a systématiquement dû travailler avec un groupe restreint.

Des joueurs en manque de rythme

En attendant que la situation sanitaire s’améliore dans le vestiaire, les joueurs opérationnels ont reçu un programme de course, afin de garder un minimum de rythme. Chaque matin, ceux qui sont négatifs vont courir entre quatre et cinq kilomètres. Les Hurlus n’ont plus joué depuis le 18 octobre dernier. Si le match prévu ce week-end est également postposé, ils resteront cinq semaines sans disputer la moindre rencontre. En plus d’installer de nouvelles bases tactiques, le nouveau staff devra impérativement mettre l’accent sur le travail physique.