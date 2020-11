Ligue des champions: Porto inflige la 12e défaite de rang à Marseille qui égale le triste record d’Anderlecht (vidéos)

Mais un déplacement à Porto n’est jamais une sinécure, d’autant que ces retrouvailles étaient chargées d’émotions pour André Villas-Boas, le technicien de l’OM retrouvant le club de son cœur et de ses plus beaux exploits. Avec les Dragons, il avait gagné la C1 en 2004, en tant qu’adjoint de José Mourinho, puis l’Europa Ligue en 2011 comme entraîneur principal.

Stopper la dégringolade : après onze défaites de rang en Ligue des champions, Marseille défiait Porto pour enfin prendre des points en C1, et ainsi éviter d’égaler un triste record, celui de douze défaites consécutives en C1, actuellement détenu par le Sporting d’Anderlecht (entre 2003 et 2005). Une mission que les Marseillais avaient à cœur de réussir, Florian Thauvin, l’ailier phocéen, avançant avant la rencontre qu’ils « devaient faire mieux. C’est la Ligue des champions ».

Des exploits bien lointains qui ne l’ont pas aidé à vaincre le signe indien. Les Portugais aspiraient à accrocher un 2e succès en trois matches et prenaient rapidement les commandes via Marega (4e). Sergio Oliveira, sur penalty, doublait la mise à la demi-heure avant que Diaz ne termine le boulot. Trois buts suffisants pour écarter Marseille, désormais co-détenteur du funeste record du plus grand nombre de défaites de rang en C1 (12) des Mauves…

Les buts (vidéos)

1-0 (Marega)