RTBF: les résultats de la présidentielle américaine en direct

Que vous soyez insomniaque ou passionné d’actualité américaine, vous avez prévu de passer la nuit à scruter les résultats du duel Biden-Trump dans la nuit du 3 au 4 novembre. Si vous n’êtes pas anglophone, il est possible de suivre les résultats en télévision sur la RTBF.

De 23 h 30 le 3 à 6 heures le 4, l’élection sera couverte en direct avec l’émission spéciale La nuit américaine. Aux manettes, Mehdi Khelfat en duplex depuis Paris et trois journalistes en Floride, au Texas et dans le Minnesota. Une émission « spéciale résultats » suivra le 4 au matin.

La nuit américaine sur « Le Soir »

La rédaction du « Soir » vous fait également vivre sur son site la nuit américaine avec les premières tendances, les résultats et les analyses, le tout via un direct spécial. Grâce à une infographie mise à jour tout au long de la nuit, vous pourrez voir l’évolution des résultats et la carte des Etats en un coup d’œil. Vous pourrez également profiter des contributions nocturnes de notre correspondant à New York, Maurin Picard, et de notre envoyé spécial à Washington, Philippe De Boeck. Rendez-vous ici.