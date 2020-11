Coronavirus: nombre record de cas enregistrés dans le monde la semaine dernière

Plus de 3,3 millions de personnes ont contracté le coronavirus dans le monde au cours des sept derniers jours, ce qui représente la plus forte croissance hebdomadaire jamais enregistrée depuis le début de la pandémie, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au 1er novembre, environ 46 millions de cas et 1,2 million de décès avaient été recensés dans le monde. Lire aussi Covid: une maison de repos sur quatre est un foyer de contamination L’Europe représentait la majorité des cas enregistrés entre le 26 octobre et le 1er novembre, soit environ 1,7 million. Le nombre de cas y a augmenté de 22 % par rapport à la semaine précédente, tandis que celui des décès a progressé de 46 %. Dans l’ensemble, le Vieux-Continent compte 11 millions de contaminations confirmées et 285.000 décès.

La situation reste également difficile en Amérique du Nord et du Sud, avec plus de 999.000 nouveaux cas et près de 17.000 morts enregistrés au cours de la période considérée. Dans l’ensemble, cette partie du monde recense plus de 20 millions de cas d’infection et près de 639.000 décès. Quelque 381.000 personnes ont contracté la maladie en Asie du Sud-Est au cours des sept derniers jours, et le nombre total de contaminations y a dépassé les 9 millions. Le nombre de morts a dépassé les 144.000, dont 4.600 enregistrés la semaine dernière.