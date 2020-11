Coronavirus: les infections quotidiennes en légère baisse pour la première fois (infographie)

Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important, selon le bilan provisoire de mercredi matin de l’Institut de santé publique Sciensano. Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14.235,4 cas a été recensée chaque jour, soit un recul de 4% par rapport aux 14.569,1 comptabilisés durant la semaine précédente. Cela pourrait laisser présager un retournement de situation mais la pression sur les hôpitaux reste très forte.

Au total, 452.541 infections ont été dénombrées depuis le début de l’épidémie. Les admissions à l’hôpital atteignent, en revanche, une moyenne quotidienne de 692,4 entre le 28 octobre et le 3 novembre, soit une hausse de 26%. Actuellement, 7.485 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+4%), un nouveau record historique, dont 1.351 en soins intensifs (+4%, et 49 unités de plus que la veille).