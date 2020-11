WorldSkills Shanghai - Le mondial des métiers de Shanghai reporté à 2022

Le comité organisateur du mondial, WorldSkills International, a justifié le report de cette 46e édition pointant qu'une décision "claire, qui tombe tôt, valait mieux pour chacun", élaborateurs comme participants. "Cela permettra de planifier et recalibrer les prochains 12 à 24 mois (ainsi que la suite)", a-t-il ajouté par communiqué.

Le renvoi à 2022 de ces Olympiades des métiers provoque un autre report dans son sillage, celui de l'édition suivante. Les WorldSkills 2023, programmés à Lyon, en France, sont ainsi postposés à 2024.

Les WorldSkills sont destinés à valoriser les savoir-faire artisanaux et technologiques. Des jeunes de moins de 23 ans, issus de plus de 60 pays et régions, mesureront leurs talents dans une soixantaine de disciplines, des technologies de l'information et la communication à la mode en passant par le jardinage paysagiste, l'imprimerie, les soins de santé ou encore la menuiserie.

La 45e édition s'était déroulée à Kazan, en Russie, en août 2019 et avait vu la Chine - représentée dans tous les métiers - rafler 35 médailles, dont 16 d'or. La Russie et la Corée du Sud avaient complété le podium. L'équipe belge était quant à elle repartie avec cinq médailles d'excellence. Après quatre jours d'épreuves, Maxime Cabo (Hotel reception), Alexandre Stamatiadis (Coiffure), Robbe Meyvis (Ebénisterie), Alice Baré (Fashion technology) et Benjamin Nicodème (Cloud computing) s'étaient en effet distingués parmi 1.354 jeunes compétiteurs.