Saumon: Mowi renonce aux dividendes au 3e trimestre, accuse le choc de la pandémie

"Nos opérations se sont déroulées à peu près normalement malgré de nouvelles restrictions liées au Covid-19 au cours du trimestre", a noté le directeur général Ivan Vindheim. "Cependant, la pandémie a toujours un impact sur la consommation hors domicile et, bien que les ventes au détail soient fortes, nos bénéfices sont affectés par la baisse des prix en raison du recul de la demande", a-t-il ajouté.

Restaurants, hôtels et traiteurs qui représentent normalement entre 40 et 45% de la consommation ont en de nombreux endroits souffert d'une baisse de la fréquentation à cause des restrictions sanitaires. Cela a pesé sur les prix et éclipsé la hausse de la production sur le trimestre, à 125.773 tonnes, un niveau record mais en retrait par rapport aux prévisions de Mowi.