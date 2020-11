Coronavirus: 877 admissions à l’hôpital ce mardi, «un chiffre record»

Pour la première fois depuis longtemps, les nouvelles contaminations au coronavirus étaient en léger recul la semaine dernière par rapport à la précédente, même si leur nombre reste encore très important, selon le bilan provisoire de mercredi matin de l’Institut de santé publique Sciensano. « Le taux d’infection se stabilise et les entrées à l’hôpital augmentent toujours, mais plus lentement. Cependant, la stabilisation ne suffira pas, on doit continuer nos efforts de manière à avoir une réduction drastique du nombre de cas », rapporte le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du SPF Santé publique. « Les mesures mises en place il y a quelques semaines fonctionnent, on attend beaucoup de l’effet des mesures qui viennent de commencer. Dans les semaines à venir, en continuant, nous pourrons rester en dessous de la capacité maximale de nos hôpitaux. », explique Yves Van Laethem. « Rester à la maison contribue à sauver des vies », rappelle-t-il.

Entre le 25 et le 31 octobre, une moyenne de 14.235,4 cas a été recensée chaque jour, soit un recul de 4 % par rapport aux 14.569,1 comptabilisés durant la semaine précédente. Cela pourrait laisser présager un retournement de situation mais la pression sur les hôpitaux reste très forte. Le 27 octobre reste le jour avec le plus grand nombre de cas positifs : 22.048 cas. « Actuellement, de plus en plus de cas sont diagnostiqués dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins », indique Yves Van Laethem. Lire aussi Carnet de bord de l’urgentiste: «C’est épuisant d’entendre certains comparer la situation à une vague de grippe» « Nous avons constaté un chiffre record d’admissions à l’hôpital pour la journée du mardi 3 novembre avec 877 patients, soit 39 % de plus que le pic de la première vague », indique Yves Van Laethem. La moyenne d’hospitalisations, elle, va en fléchissant.