La compagnie flydubai annonce une desserte quotidienne sur Tel-Aviv

Cette desserte sera la première liaison aérienne commerciale et régulière entre les deux villes.

"La compagnie va opérer 14 vols par semaine entre l'Aéroport international de Dubaï et l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv", a indiqué flydubai dans un communiqué.

"Le début des vols réguliers contribuera au développement économique et créera de nouvelles opportunités d'investissement", a déclaré Ghaith al-Ghaith, le PDG de flydubai, dans le communiqué.

En septembre, les Émirats arabes unis ont signé un accord négocié par les États-Unis pour normaliser leurs relations avec Israël, le premier de ce type entre un pays arabe du Golfe et l'Etat hébreu.

Avec leurs économies durement touchées par la pandémie du nouveau coronavirus, les Emirats arabes unis et Israël espèrent voir l'accord de normalisation leur apporter de rapides dividendes.

Ils ont déjà signé des accords sur les liaisons aériennes et les exemptions de visas, ainsi que des accords sur la protection des investissements et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie.

Les Emirats arabes unis sont le troisième pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Il a été rapidement suivi par Bahreïn.

Le mois dernier, la Maison Blanche a déclaré que le Soudan acceptait d'établir des relations avec Israël.

Les trois nouveaux accords avec des pays arabes ont été condamnés par les Palestiniens. Ils rompent avec un consensus de la Ligue arabe qui conditionnait les relations avec Israël à une solution du conflit avec les Palestiniens et au retrait de l'Etat hébreu de tous les territoires arabes occupés depuis 1967.