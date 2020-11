Zinedine Zidane sur Eden Hazard après Real Madrid - Inter Milan: «Il a reçu un gros coup, mais ce n’est rien de plus»

Le Real Madrid a remporté une courte, mais précieuse victoire à domicile aux dépens de l’Inter Milan (3-2) auquel il abandonne la dernière place du groupe B de la Ligue des champions, mardi à l’issue de la 3e journée. Une rencontre à laquelle Eden Hazard a participé en tant que titulaire. Le Diable rouge n’a pas pu véritablement s’exprimer sur le terrain, bien tenu par ses adversaires milanais. Il a dû quitter le terrain à la 64e après avoir été victime d’une grosse faute de Brozovic quelques minutes plus tôt.

« Il a reçu un gros coup, mais c’est l’autre cheville (celle qui n’a pas été opérée, NDLR) », a tenu à rassurer son entraîneur Zinedine Zidane après la rencontre. « Mais c’est juste un gros coup, rien de plus. »

Sur la prestation d’Hazard, Zidane s’est montré plutôt satisfait. « Avec Hazard, on sait qu’il doit encore travailler car il était longtemps absent. Il faut y aller petit à petit. Il va bien, et il doit s’améliorer. Eden et Marco (Asencio, également monté au jeu et de retour de blessure, NDLR) ont fait du bon travail et avec ces changements, nous avons cherché les espaces laissés par l’adversaire. »