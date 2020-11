Coronavirus: que faire si vous vivez avec une personne infectée?

Ensuite, explique Yves Van Laethem, « on va lui demander d’ouvrir la fenêtre au moins trois fois sur la journée, et plus si c’est faisable, de manière à ce qu’il y ait une circulation d’air suffisante ». Le principe est que cet air soit rejeté vers l’extérieur et ne se répandent pas dans les autres pièces de la maison, où se trouvent les autres personnes de la famille. « On peut également apposer une sorte de boudin au bas de la porte pour éviter la circulation de l’air de la personne contaminée vers les pièces où se trouvent les autres personnes. »

La personne contaminée, en isolement, si elle doit sortir pour aller aux toilettes ou à la salle de bains, devra porter un masque pour protéger les autres personnes.