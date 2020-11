Pays-Bas: l’impressionnante évacuation du métro qui avait fini sa course sur une sculpture de baleine (photos)

L’opération d’évacuation du métro dont une rame avait déraillé et terminé sa course sur une sculpture de baleine à Spijkenisse, aux Pays-Bas, s’est achevée mercredi. Les huit autres wagons, qui étaient encore sur les rails, ont été découplés et évacués vers 11h30.

La rame qui avait déraillé a elle été évacuée mardi soir et transportée à Rotterdam, où elle sera inspectée, ainsi que les huit autres voitures.

Une rame de métro qui a déraillé lundi près de Rotterdam aux Pays-Bas a atterri miraculeusement sur la sculpture d’une queue de baleine géante, qui l’a sauvée de la catastrophe.