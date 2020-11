Une nouvelle ère, un avenir commun

Malgré le contexte sanitaire et des restrictions qui en découlent, les préparatifs de la 3ème édition de l'Exposition Internationale d'Importation de Chine ont duré moins longtemps que ceux des deux éditions précédentes. Les inscriptions, les prises de contact, les demandes de renseignements et la signature de contrats, toutes ces étapes se sont exceptionnellement déroulées en ligne, ce qui a considérablement réduit le temps de préparation de l'événement. Après l'ouverture de l'Exposition, l'événement de vente en streaming (pas moins de 5 heures de direct, tout de même!), sous des atours de téléshopping pailleté et glamour (il faut quand même faire le show) a été le coup d'envoi d'une technique de vente tout à fait innovante.

2020 restera dans les annales comme une année très particulière. La Covid-19, telle une nappe de brouillard épais et opaque, a englouti et dérouté la planète toute entière. Mais l'espoir que l'humanité fasse bloc contre le fléau et parvienne à bâtir une communauté de destin commun est toujours bien vivace. Malgré un contexte peu propice aux échanges internationaux, l'ouverture le 5 novembre de la 3ème édition de l'Exposition Internationale d'Importation de Chine à Shanghai a été maintenue. Le pays hôte affiche un soutien indéfectible à la libéralisation et à la mondialisation de l'économie, ainsi qu'à la facilitation des échanges commerciaux internationaux. La volonté chinoise de maintenir coûte que coûte des partenariats de coopération gagnant-gagnant avec tous les autres pays du monde se veut comme une lueur d'espoir dans un marasme économique qui n'a épargné personne.

Le bilan de ''Déclic Europe - Vente en streaming'' ? Positif, compte tenu de l'impressionnant dispositif mis en place pour l'occasion. L'événement s'est déroulé sur 2 soirées, soit presque 5 heures de direct au total. L'ambiance était à la fois professionnelle – le but étant quand même de vendre un maximum de produits – mais également détendue et bon enfant. Le nombre de connexions, de commentaires, de vues et d'interactions n'a pas cessé de grimper. (nombre X ) de consommateurs chinois ont assisté à l'événement sur les plateformes des réseaux sociaux du China Media Group, avec (nombre X ) spectateurs, (nombre X ) d'articles proposés à la vente, pour un chiffre de vente total s'élevant à (nombre X ) euros.

Les 6 et 7 novembre, à 19 heures (heure de Beijing), les 5 départements en langue étrangère du China Media Group (français, italien, espagnol, allemand et russe) ont organisé en partenariat avec des marques participant à l'Exposition une vente en direct de produits européens. L'événement, baptisé « Déclic Europe – Vente en streaming » s'est déroulé sur une terrasse de la BFC Tower de Shanghai, reconvertie en plateau de tournage pour l'occasion. Un endroit symbolique s'il en est – le Bund Finance Center, bijou architectural inauguré en 2017, est l'un des plus gros centres financiers au monde, surplombant le Bund et la rivière Huangpu avec son ballet de navires arc-en-ciel clignotants. Des animateurs célèbres du China Media Group, des influenceurs stars chinois, des ambassadeurs et des diplomates basés en Chine venus de cinq pays européens ont participé à cette grand-messe commerciale en numérique. Mais les véritables vedettes de cet événement étaient les produits présentés par cinq entreprises européennes triées sur le volet. Un excellent moyen pour elles de séduire des consommateurs chinois friands de nouveauté... et de qualité.

Qui furent les heureux élus de cette grande vente en direct ? Le fromage et les vins français, dont les Chinois raffolent depuis de longues années, les cosmétiques et le secteur du luxe. La France a été admirablement représentée avec des ambassadeurs tels la célèbre maison de champagne Moët et Chandon, riche d'une histoire de plus de deux siècles, les fromages Président qu'on ne présente plus, les produits et soins du corps La Roche-Posay, nouvelle marque coqueluche des beautystas asiatiques, et, last but not least, la célébrissime marque de haute couture Dior, emblème de l'élégance à la française.

Rendez-vous a donc été pris le 7 novembre pour une soirée des plus mémorables, durant laquelle XX prestigieuses marques françaises étaient présentes lors de cette émission de vente en direct, à l'occasion de l’Exposition Internationale d'Importation de Chine. L'ambassadeur de France en Chine, Laurent Bili, s'est exprimé en amont de l'événement lors d'un entretien accordé à la chaîne francophone CGTN-Français. Il y conviait "les consommateurs chinois (à venir) déguster huîtres, vins et confitures, autant de bons produits venus de France". L'art de vivre à la française a de moins en moins de secrets pour les Chinois qui le connaissent de mieux en mieux. Laurent Bili a également rappelé que la France comptait beaucoup d'autres entreprises créatives et innovantes encore inconnues du grand public, mais qui ne demandaient qu'à l'être. Et l'ambassadeur d'ajouter qu'à de nombreux égards, "sur beaucoup de marchés, la Chine est aujourd'hui un pays très développé", offrant une activité des plus dynamiques. L'économie chinoise s'est en effet progressivement relevée suite au coup d'arrêt brutal provoqué par la pandémie de Covid-19. Un élan de survie profitable à la Chine, mais aussi à l'Europe, et bien sûr à la France.

Shanghai est une mégalopole bouillonnante qui compte la plus grande communauté d'utilisateurs de plateformes de e-commerce et d'acheteurs en ligne en Chine. C'est aussi un immense laboratoire d'expérimentation des nouvelles méthodes de vente au détail. L'événement « Déclic Europe – Vente en Streaming » a eu une telle résonance dans la ville qu'on en a fait le point culminant de cette 3ème Exposition Internationale de l'Importation de Chine. Les autres produits venus des quatre coins du globe ont eux aussi connu un engouement qu'ils n'espéraient plus après le choc de la pandémie. Les chiffres semblent appuyer cette dynamique commerciale. Les statistiques démontrent que les importations totales vers la Chine ont augmenté de 13,2% au mois de septembre. L'Exposition Internationale de l'Importation de Chine se définit comme une plateforme de promotion favorisant l'intégration économique des différents pays participants. Le gouvernement municipal de Shanghai, organisateur de l'événement, répète comme un mantra que les mots-clés sont «bénéfices mutuels » et « principe de réciprocité gagnant-gagnant », et qu'il en sera toujours ainsi.

Faisant face au site de l'Exposition, le siège du conglomérat d'échanges commerciaux mondiaux Greenland Group a mis en place une plateforme de services inédite pour un événement d'une telle ampleur. Exposants et acheteurs pourront y trouver tout au long de l'année un lieu d'accueil et de renseignements. Ces deux dernières années, plus de 160 commerçants de 64 pays et régions du monde y ont pris leurs quartiers, 39 pavillons nationaux s'y sont également installés et plus de 80 000 produits importés ont été présentés.

Dans un contexte sanitaire extrêmement compliqué puisque sans issue certaine, l'organisation d'un événement comme l'Exposition Internationale de l'Importation de Chine revêt une signification et une importance particulières. Elle ne se veut pas qu'une simple foire commerciale de plus. Il s'écrit, en cette année 2020, une nouvelle histoire de la Chine, mais aussi une nouvelle histoire du monde. La Chine envoie des signaux positifs au monde entier et offre une leçon de résilience, affirmant une double confiance : en elle-même, mais aussi en ses partenaires commerciaux, qui sont que plus que jamais ses alliés.