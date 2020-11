WRX: le Mondial de rallycross ne passera pas par Francorchamps cette année

La deuxième édition du Spa World Rallycross of Benelux, initialement prévue en mai puis reportée une première fois en octobre, puis enfin les 21 et 22 novembre sur le Circuit de Spa-Francorchamps, ne se déroulera finalement pas cette année. Elle a été reportée au week-end des 22-23 mai 2021, « si tout va bien », bien sûr.

« Cette décision est liée à une situation exceptionnelle, et même si elle attriste toutes les équipes qui ont travaillé dur à la tenue de cette deuxième édition, annoncée de surcroît à huis clos la semaine dernière suite à la dégradation de la situation sanitaire, notre priorité est et restera la santé et la sécurité de toutes et tous », commente Nathalie Maillet, la directrice du circuit.