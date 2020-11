Coronavirus: bien entouré, le couple royal en visite dans les hôpitaux d’Alost (photos)

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont visité mercredi les deux hôpitaux d’Alost Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis (OLV) et Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ). Ils étaient accompagnés du Premier ministre Alexander De Croo, du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, de la gouverneure de la Flandre orientale, Carina Van Cauter, et du bourgmestre de la ville, Christoph D’Haese (N-VA).

Au cours de ces visites, le couple royal a été informé des mesures prises par les établissements pour libérer de la capacité pour les patients covid. Le roi et la reine ont ensuite discuté de l’impact du virus avec le personnel des différents services de soins.

Mercredi après-midi, 206 patients du coronavirus avaient été admis dans les deux hôpitaux, dont 36 aux soins intensifs et 21 sous respiration artificielle. Trois décès ont également été recensés ce jour. « Nous sommes maintenant presque au niveau supérieur de la vague précédente, mais nous constatons qu’elle ne s’est pas encore calmée », a averti le docteur Steven Rimbaut, médecin-chef de l’ASZ. « Les chiffres en Flandre orientale continueront probablement à augmenter un peu plus longtemps », a-t-il ajouté.

Les souverains ont ainsi apporté leur soutien au personnel de santé. « Nous savons combien c’est difficile pour vous, mais nous pouvons compter sur vous », a déclaré le Roi au personnel de l’ASZ. « Nous savons que les médecins, les infirmières et tout le personnel font un travail fantastique. La Reine et moi vous portons dans nos cœurs ».