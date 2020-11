Présidentielle américaine 2020 - Wall Street ouvre en nette hausse au lendemain de l'élection présidentielle

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,91% tandis que le Nasdaq, indice à forte coloration technologique de la place new-yorkaise, s'envolait de 2,59%. Le S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, prenait 1,58%.

Après de lourdes pertes la semaine dernière, les indices étaient déjà bien remontés lundi et mardi alors que le scrutin entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden s'annoncait de plus en plus serré.