Coronavirus: la France discute d’éventuelles nouvelles mesures, après un reconfinement chaotique

Indicateur essentiel de la pression sur le système hospitalier, que le confinement vise à limiter, le nombre de patients en réanimation était mardi de 3.878 (148 de plus en 24 heures), pour quelque 6.400 lits actuellement disponibles (mais aussi pour d’autres pathologies).

Le président de la République a « rappelé la gravité de la situation qui continue de se dégrader avec des services de réanimation de plus en plus proches de la saturation, avec un patient hospitalisé en raison du Covid toutes les 30 secondes en France » et a appelé « à la responsabilité et la mobilisation absolue de chacune de chacun », a indiqué le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.