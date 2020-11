Philippe Montanier avant l’Europa League: «Un match crucial pour nous mais aussi pour Poznan»

Philippe Montanier fait front : les nouveaux cas de Covid-19 découverts au sein de son noyau, avec notamment Laifis et Fai qui manqueront à l’appel jeudi, ont certes perturbé la préparation du déplacement à Poznan, mais pas question pour autant de se plaindre. Le Standard défiera le club polonais avec la ferme intention de ramener les trois points dans sa poule d’Europa League. « Il y a plusieurs attitudes à avoir dans ce genre de situation. On pourrait s’apitoyer sur notre sort, mais on ne le fera pas. On va faire front malgré les perturbations que vous connaissez. J’ai des joueurs très motivés avant ce match. »

L’entraîneur français sait que son club n’a pas le droit à l’erreur après deux défaites contre les Rangers et Benfica. Un 0 sur 9 condamnerait pratiquement définitivement le Standard dans ce groupe D. « Mais nous affrontons une équipe de Poznan qui est dans la même situation. Ce match est crucial pour nous, c’est clair, mais il l’est également pour eux. Les absences en défense rendent les choses compliquées, mais il y a encore des joueurs qui sont là pour rendre service. Continuer à jouer à trois défenseurs reste une option pour ma part. »

Le Standard devrait tout de même repasser à une défense à quatre avec Jans, Dussenne, Bokadi et Gavory jeudi en Pologne.