Samuel Bastien avant le match du Standard en Europa League: «La blessure de Zinho nous motive encore plus»

En l’absence de Zinho Vanheusden, Samuel Bastien devrait plus que jamais assurer un rôle de leader sur le terrain de Poznan, jeudi soir. Le Namurois aura d’ailleurs l’honneur de porter le brassard de capitaine, une première pour lui en seize matches de Coupe d’Europe. « La blessure de Zinho arrive à un très mauvais moment pour nous. Mais on va devoir faire avec. Nous sommes tous derrière lui. Cela nous donne même une motivation supplémentaire », explique l’ancien joueur du Chievo, qui sait que ce déplacement en Pologne s’annonce crucial dans la course à la qualification pour les seizièmes de finale de l’Europa League. « Il reste quatre matches, ce rendez-vous est très important pour nous. Il faut l’aborder de la meilleure des façons. Après, on pourra envisager la suite différemment. »

Entendez qu’en cas de victoire, le Standard sera relancé à la poursuite des Rangers et/ou de Benfica, alors qu’une défaite scellerait pratiquement le sort des Liégeois. Et risquerait également de plomber un peu le moral du groupe avant un déplacement à l’Anwerp qui arrivera très vite. « On ne va pas se plaindre, mais c’est vrai que jouer tous les trois ou quatre jours, c’est compliqué à gérer. Après, c’est aussi pour ce genre de match qu’on joue au foot. »

Si le Lech Poznan n’est pas un adversaire aussi prestigieux que Benfica ou les Rangers, s’y déplacer offre tout de même un bon parfum de compétition européenne. Et en plus de ses objectifs personnels, le Standard aura peut-être aussi envie de venger le Sporting de Charleroi, battu en préliminaires par le club polonais… « On en a un peu parlé avec Joris (Kayembe) mais je ne lui ai pas spécialement demandé de conseil », conclut Samuel Bastien.