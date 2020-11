Excel Mouscron: Jorge Simao a pu reprendre les entraînements avec 15 joueurs

Comme annoncé mercredi dans nos colonnes, 12 éléments mouscronnois sont toujours positifs au Covid-19. Le reste du groupe a reçu les derniers résultats du test de dépistage passé lundi. Il en ressort que 15 joueurs sont désormais débarrassés du virus. Ils ont pu reprendre le chemin des entraînements mercredi, au plus grand bonheur de Jorge Simao et de son staff, qui retrouvent peu à peu un effectif avec lequel ils peuvent travailler dans des conditions plus ou moins normales.

Le match à OHL reste compromis

Néanmoins, le déplacement de l’Excel Mouscron programmé samedi (18h) à OHL reste compromis. Parmi les éléments toujours sur la touche, au moins sept sont des titulaires à part entière. Ce qui laisse présager un troisième report d’affilée. Pour rappel, conformément au protocole « Covid-19 » mis en place par la Pro League, les clubs peuvent demander le report d’un match à partir de sept infections au virus au sein de leur noyau A.

Des joueurs contaminés par le coronavirus ont encore été testés ce mercredi. En attendant d’être fixé sur leur sort, les éléments, toujours placés en quarantaine, prennent leur mal en patience.

Sauf un, qui n’a pas hésité à partager sur un réseau social sa sortie dans une grande surface, alors qu’il était censé rester chez lui. Un comportement déplorable. Il semble s’être d’ailleurs fait taper sur les doigts puisque sa publication a rapidement été supprimée.