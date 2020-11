Tim Wellens après sa 2e victoire au Tour d’Espagne: «Nous nous étions mis la pression»

Tim Wellens a remporté sa deuxième victoire d’étape dans le Tour d’Espagne 2020, mercredi lors de la 14e étape de cette 75e édition de la Vuelta. Le coureur Lotto-Soudal avait déjà rempli l’objectif de son équipe dès la 5e étape le 24 octobre, mais « nous nous sommes mis la pression pour en remporter une deuxième », a confié le Belge à l’interview à l’arrivée.

« Ce n’était pas facile de gagner. Il a fallu déjà se battre pour faire partie de l’échappée. Ensuite ça a roulé fort toute la journée, après on s’est retrouvé à trois devant, puis les autres sont revenus dans le dernier kilomètre. Dans les derniers mètres, j’ai senti Woods revenir, mais j’ai quand même fini premier », s’est réjoui Tim Wellens, 29 ans, qui décroche la 30e victoire de sa carrière, la 4e dans un Grand Tour (deux au Giro en 2016 et 2018, deux au Tour d’Espagne en 2020).

« Le plus fort dans notre groupe était Dylan Van Baarle. Mais quand on a accéléré, j’ai senti qu’il avait du mal. Soler avait de bonnes jambes et j’avais un peu peur de Woods dans le sprint, mais c’est très bien d’avoir pu partir en premier. On était venu ici pour gagner une étape, je l’ai fait très vite alors on s’est mis la pression pour en gagner une deuxième. On attendait la bonne journée, maintenant il fallait être dans la bonne échappée, avoir les bonnes jambes et ce fut le cas aujourd’hui. »