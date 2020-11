Coronavirus - Un accord sectoriel pour renforcer les mesures de sécurité dans les supermarchés

"C'était un pas nécessaire pour la reconnaissance de l'importance du travail réalisé par les dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses du commerce depuis huit mois de crise Covid", se félicitent les syndicats, en front commun, dans un communiqué.

Une prime de 500 euros a par ailleurs été négociée au titre de compensations financières "pour les efforts réalisés par les travailleurs à l'occasion de la seconde vague du Covid-19 et dans le contexte des périodes de fortes ventes de fin d'année". Les modalités de cette compensation devront être négociées au sein des entreprises.

En revanche, un accord n'a pas été atteint pour les travailleurs du commerce non alimentaire (essentiel et non essentiel). Les syndicats demandent une assimilation du chômage pour leur prime de fin d'année. Mais les organisations syndicales devront continuer à négocier pour l'obtenir.

"C'est très difficile pour ces travailleurs-là, car ils paient vraiment la crise", selon Delphine Latawiec. "Ils ont subi une perte de salaire voire le chômage au printemps et sont touchés une deuxième fois aujourd'hui. Leur prime de fin d'année sera durement impactée. Ils doivent aussi être écoutés par les fédérations patronales, il est important de ne pas les oublier."