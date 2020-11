Ligue des champions: le FC Bruges n’a pas fait le poids face à Dortmund et ses Diables rouges (0-3, vidéos)

Ces derniers ont donc concédé leur première défaite cette saison en C1. Après 32 minutes, la messe était déjà dite. Il s’agissait même d’une véritable leçon d’efficacité, les visiteurs se montrant bien plus tueurs dans le grand rectangle adverse.

C’est Thorgan Hazard qui a lancé les hostilités en marquant son premier but sur la scène européenne cette saison après seulement 14 minutes de jeu. Puis c’est ce diable de Haaland qui a planté un doublé. Son premier but est tombé à la 19e après une tentative de Witsel. Puis c’est à la 32e qu’il a annihilé tout suspense grâce à un formidable assist de Meunier, sans pitié face à son ancien club et remplacé à la 84e.

Les trois Diables rouges ont donc davantage brillé que les Brugeois, auteurs de beaucoup trop d’erreurs techniques et de placement (même Mignolet s’est troué sur la première rose de la soirée). Ces derniers restent toutefois toujours dans la course à la qualification pour la suite de la compétition en Ligue des champions.