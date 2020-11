Coronavirus - Un accord sectoriel pour renforcer les mesures de sécurité dans les supermarchés (2)

En revanche, un accord n'a pas été atteint pour les travailleurs du commerce non alimentaire (essentiel et non essentiel). Les syndicats demandent une assimilation du chômage pour leur prime de fin d'année. Mais les organisations syndicales devront continuer à négocier pour l'obtenir.

"C'est très difficile pour ces travailleurs-là, car ils paient vraiment la crise", selon Delphine Latawiec. "Ils ont subi une perte de salaire voire le chômage au printemps et sont touchés une deuxième fois aujourd'hui. Leur prime de fin d'année sera durement impactée. Ils doivent aussi être écoutés par les fédérations patronales, il est important de ne pas les oublier."

"Je suis très heureux que nous ayons réussi à trouver un équilibre entre des mesures de sécurité supplémentaires pour les clients et le personnel, une prime supplémentaire pour les efforts supplémentaires du personnel des magasins et la garantie de la paix sociale dans les entreprises pour les 8 prochains mois", a indiqué Dominique Michel, CEO de Comeos.

"Les supermarchés ont déjà investi des millions d'euros dans des mesures de sécurité supplémentaires cette année, ont pu faire face à une perte de chiffre d'affaires avec l'interdiction de vente de produits non essentiels, mais sont une fois de plus le seul secteur à faire preuve de solidarité envers leurs employés. Ils peuvent compter chaque jour sur les employés de leurs magasins, les héros du commerce, et une fois de plus, les employeurs leur sont reconnaissants de cet accord", poursuit-il.