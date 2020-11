Ligue des champions: Thorgan Hazard marque son premier but cette saison (vidéo)

Le Borussia Dortmund alignait trois Diables rouges dès le coup d’envoi du match de la 3e journée de la Ligue des champions en déplacement au FC Bruges. Et c’est un Belge qui s’est fait remarquer dès le début de partie.

En effet, après 14 minutes de jeu, Thorgan Hazard a profité d’une sortie très moyenne de Simon Mignolet pour ouvrir la marque. Il a inscrit là son premier but cette saison en Ligue des champions.

C’est le second but de sa carrière en C1. Il n’avait plus marqué depuis le 8 septembre 2016.