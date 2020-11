Les Diables rouges de Dortmund aux anges après le succès à Bruges: «On veut finir premier du groupe» (vidéos)

Thorgan Hazard, auteur d’un but

« On a réussi à bien jouer en première période et à faire mal au FC Bruges en marquant trois buts. Le premier goal était important et je l’ai inscrit. Mais on a laissé trop le ballon aux Brugeois en seconde période. Malheureusement, on n’a pas su marquer davantage de buts. On a aussi vu qu’on avait un bon groupe. Le coach peut donc faire reposer quelques joueurs. Witsel a fait un très bon match en défense centrale. C’est cool car on prend la première place du groupe. Personnellement, je commence à revenir dans l’équipe en engrangeant pas mal de temps de jeu. Je n’ai pas encore le rythme pour enchaîner 90 minutes chaque fois. Je suis donc content d’avoir lancé ma saison avec mon but en Ligue des champions ».