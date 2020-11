Les Brugeois déçus après la défaite face à Dortmund: «Le réalisme a fait la différence» (vidéo)

Le FC Bruges s’est incliné à domicile face au Borussia Dortmund mercredi lors de la 3e journée de la Ligue des champions (0-3). Thorgan Hazard a ouvert la marque (14e), et Axel Witsel et Thomas Meunier ont permis à Erling Haaland de signer un doublé (18e, 32e). Du coup, l’attaquant compte 14 buts en 11 matches de C1. Au classement, Dortmund prend la tête (6 points) devant la Lazio (5), Bruges (4) et le Zenit Saint-Pétersbourg (1).

La réaction de Mignolet

En faute sur le premier but de Dortmund, Simon Mignolet avait la tête des mauvais jours. « Je reste persuadé qu’il y avait moyen de faire mieux ce soir », expliquait le portier brugeois, forcément déçu. « Parce qu’on était bien entré dans le match pendant les 10 premières minutes mais qu’on a encaissé trop facilement sur leur première réelle occasion. Je touche le ballon sur le premier centre puis sur le tir de Hazard mais on n’aurait jamais dû prendre ce but. Après, Dortmund a parfaitement profité des espaces qu’on leur a laissés avant de gérer le résultat au métier, en formant un bon bloc. C’est difficile à accepter mais c’est la réalité de la Ligue des champions. Il va falloir qu’on s’en remette rapidement. »

La réaction de Philippe Clément (T1)

« J’ai vu une réaction claire et des choses positives après notre match contre Malines, je le savais aussi après la discussion qu’on a eue après l’entraînement. Je trouve qu’on a bien débuté cette rencontre quand on a eu 2,3 petites possibilités. Au moment où on pensait qu’on pouvait marquer, on encaisse trois buts qui résultent de fautes de notre part et qui ont directement été punies par une équipe de Dortmund qui n’a pas toujours été aussi efficace cette saison. C’est embêtant parce qu’il faut être super efficace et avoir un peu de chance pour croire aux miracles. Cela n’a pas été le cas aujourd’hui. C’est décevant, d’où le résultat. Malgré tout, j’ai vu des choses encourageantes : la manière dont on a poussé les Allemands, dont on construit de l’arrièe et dont on a fait tourner le ballon. Globalement, on a eu une possession de balle (NDLR : de 50 %), que personne n’avait eue contre eux. On aurait préféré faire 3-3, bien sûr, mais je suis content parce que tout le monde a continué à se battre durant tout le match. Je veux revoir cela dimanche contre Ostende. »