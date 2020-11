L'Indonésie entre en récession pour la première fois depuis 1999

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie d'Asie du Sud-Est a chuté de 3,49% au troisième trimestre sur un an, après un recul de 5,3% au deuxième trimestre, soit deux trimestres consécutifs de contraction qui définissent une récession.

L'Indonésie a connu sa dernière récession en 1999, à la suite de la crise financière asiatique qui avait plongé le pays dans une grave crise économique et abouti à la chute du dictateur Suharto un an plus tôt.