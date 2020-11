Brussels Airlines enregistre une perte de 233 millions d’euros sur neuf mois

Brussels Airlines a transporté 73 % de passagers en moins entre janvier et septembre et son taux d’occupation a chuté de 11,4 points pour atteindre 70,6 %.

Après une quasi-paralysie du trafic aérien lors de la première vague du coronavirus, un redémarrage a eu lieu en juin et la demande a été plus élevée que prévu pendant les mois de juillet et août. La situation s’est toutefois à nouveau gâtée après l’été. Brussels Airlines indique tout de même avoir pu maintenir chaque semaine des opérations aériennes à trésorerie positive depuis son redémarrage au 15 juin grâce à une gestion « très proactive et restrictive de la capacité ».