La Banque d'Angleterre, plus pessimiste, augmente ses rachats d'actifs

L'institut monétaire, qui se montre plus pessimiste sur ses prévisions de croissance en 2020 et 2021, met 150 milliards de livres sterling de plus sur la table, pour un montant total de 895 milliards de livres.

La BoE a publié sa décision alors que le Royaume-Uni entame jeudi un deuxième confinement d'un mois.